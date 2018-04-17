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Новости: Микроскоп с дополненной реальностью от Google поможет диагностировать рак
Микроскоп с дополненной реальностью от Google поможет диагностировать рак
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Микроскоп с дополненной реальностью от Google поможет диагностировать рак

"Умный" микроскоп от Google
20:28 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: gagadget.com

Новости науки: Инженеры Google презентовал прототип микроскопа "с дополненной реальностью", который использует искусственный интеллект для обнаружения раковых клеток.

Пока эксперименты проводились на системах, обученных распознавать рак предстательной и молочной желез. Уже сейчас они работают в режиме реального времени с частотой 10 кадров в секунду. При перемещении образца изображение тут же сканируется и результат моментально выводится на дисплей.

Почему это важно?

Потому что не все лаборатории могут себе позволить покупку цифрового микроскопа для раннего выявления раковых клеток. Гораздо дешевле встроить камеру и дисплей в "аналоговую" модель, используя доступные компоненты. Во сколько может обойтись такой апгрейд, не сообщается.

Что дальше?

В Google хотят обучить свой микроскоп распознавать другие типы рака, туберкулез и малярию. Каких-то глобальных планов по внедрению новой технологии у команды пока нет — сначала нужно всё протестировать.

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Новости науки, Google, Микроскоп Google, Наука, Умный микроскоп.
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