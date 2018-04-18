Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете

Исследователи из MIT и Гарварда выяснили, что сульфидные анионы, образовавшиеся при растворении вулканической серы в водоемах молодой Земли, непосредственно поспособствовали появлению первых форм жизни.

Тайна зарождения жизни занимает умы многих ученых по всему миру. И, хотя пока эта загадка остается нерешенной, новое исследование пытается сформировать картину того, какие вещества наполняли атмосферу молодой Земли в те времена, когда на планете только появлялись первые формы жизни — в надежде, что это немного откроет завесу тайны.

Исследователи из Массачусетского технологического института и Гарварда сосредоточены на молекулах, известных как сульфидные анионы. Сера является неотъемлемым элементом жизни, поскольку лежит в основе нескольких критически важных аминокислот.

Термин "анион" означает, что сульфидные молекулы заряжены отрицательно. Они образуют такие вещества, как меднорудный минеральный халькоцит или знаменитый пирит — "золото дураков".

В результате, вещество осело и начало постепенно растворяться в водоемах, образуя сульфидные анионы. Ученые считают, что они и послужили мощным катализатором, который ускорил превращение простых пребиотических молекул РНК — важнейший строительный блок органической жизни.

Сукрит Ранджан, один из авторов исследования, отмечает, что ранее науке был неизвестен уровень сульфидов в древних водоемах — но теперь, когда эти данные появились, они в корне меняют представление о молодой Земле и должны учитываться при построении моделей зарождения жизни.