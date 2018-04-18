NASA расскажет о технологиях изучения Земли и климата (Видео)

Ко Дню Земли NASA покажет свой парк космических кораблей, наблюдающих за Землей из космоса, а также о технологиях, которые помогают изучать планету.

Как говорится на сайте космического агентства, 22 апреля в День Земли NASA в прямом эфире в соцсетях расскажет о некоторых современных технологиях науки о Земле.

В частности, речь пойдет о технологиях изучения мирового океана, представлении спутниковых данных NASA о Земле через виртуальную реальность и о космической лазерной системе в будущей миссии ICESat-2, которая будет измерять полярный лед и другие важные объекты Земли.

В NASA отметили, что новые технологии используются для понимания и изучения нашей планеты, улучшения жизни и защиты будущего. "Наблюдения агентства за сложной природной средой Земли имеют решающее значение для понимания того, как сейчас изменяются природные ресурсы и климат нашей планеты и могут измениться в будущем", - говорится в сообщении агентства.

Ранее NASA представило впечатляющее видео изменения климата Земли. Исследователи собрали данные об изменении температуры на Земле за последние 140 лет.

Ученые показали анализ в наглядном видеоролике, который в течение 36 секунд демонстрирует, что происходило с климатом начиная с 1880 и заканчивая 2017 годом. Чтобы составить подробную карту изменения температур ученые использовали данные с 6300 метеостанций, арктических исследовательских объектов, буев и кораблей.

Учитывая представленные результаты, самым жарким периодом на Земле считается промежуток времени с 2013 до 2017 года. Эксперты связывают это с глобальным потеплением. Также ученые считают, что если человечество втянулось в борьбу с меняющимся климатом, которая может привести к катастрофе, время начать отслеживать температурные колебания.