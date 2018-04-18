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В метеорите обнаружили алмазы из погибшей планеты

Метеорит
13:16 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Алмазы были сформированы в недрах планеты, которая разрушилась еще в начале формирования Солнечной системы.

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны проанализировали осколки метеорита 2008 TC3, которые были найдены в 2008 году в Судане, и обнаружили в них алмазы, которые были сформированы в недрах планеты, погибшей еще в первые миллионы лет существования Солнечной системы.

Метеорит стал первым небесным телом, которое удалось заметить еще при подлете к атмосфере Земли, и проследить до самого взрыва на высоте 40 километров над поверхностью планеты.

По современным представлениям, существуют три механизма образования кристаллов алмаза. Они могут формироваться непосредственно при мощном столкновении астероида с планетой; в космосе — химическим осаждением паров углерода в протопланетной туманности; наконец, в недрах самих планет — под действием высоких давлений и температур.

В ходе нового исследования ученые проанализировали алмазные включения в 2008 TC3. Они оказались сравнительно крупными — до 100 микрометров, что исключает варианты и с "ударным" происхождением, и с осаждением. Остается единственная версия, к которой и пришли ученые: алмазы 2008 TC3 сформировались в недрах планеты, погибшей еще в первые миллионы лет существования Солнечной системы.

Затем авторы рассмотрели микропримеси, накопившиеся в этих кристаллах. Среди них обнаружили такие минералы, как хромит, фосфаты, сульфид железа-никеля. Их состав и морфология показали, что рост кристаллов происходил при достаточно внушительном давлении в 20 ГПа (около 200 тысяч атмосфер). Это может означать, что алмазы образовались в планете, которая по размерам где-то между Меркурием и Марсом.

В середине февраля 2013 года жители ряда регионов Урала наблюдали болид — огненный шар с хвостом, чей полет завершился яркой вспышкой и взрывом. Масса космического тела до взрыва, по оценкам ученых, составляла около 10 тысяч тонн, размер — около 17 метров. По результатам анализа фрагментов было установлено, что челябинский метеорит относится к классу обыкновенных хондритов.

По мнению исследователей, возраст метеорита примерно равен возрасту Солнечной системы.

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Новости науки, Алмазы, Алмазы в метеорите, Метеорит, Погибшая планета, Ученые.
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