Фермеры во Франции нашли часть капсулы SpaceX

Часть капсулы космического корабля SpaceX нашли на маленьком острове Кеменес на севере Франции.

"Привет из космоса" обнаружили Амели Гуссенс и ее спутник Этьен Менгуи, единственные жители острова Кеменес.

"Он шел по краю острова, чтобы посмотреть на закат. Когда он увидел этот объект, он побежал на ферму, чтобы рассказать мне о своей находке. Сначала мы подумали, что это лодка, наконец, очищая слой под водорослями и раковинами, мы обнаружили небольшую пластину с логотипом SpaceX", - говорит Амели.

Пара немедленно предупредила Региональный оперативный центр по наблюдению и спасению (CROSS) Корсен, расположенный в городе Плуарцель.В Twitter двое жителей острова даже попытались связаться с компанией SpaceX.

"Привет, Илон Маск, посмотри, что от SpaceX мы нашли на берегу Кеменса, острова, на котором мы живем. Кстати, ты не пошлешь в космос электрический трактор? Нам нужен один!", — написали в Twitter фермеры.

Интернет-пользователи Twitter предполагают, что это может быть "защитой верхней части грузового корабля Dragon CRS11". Ожидая ответа от SpaceX, пара отбуксировала объект в безопасное место на острове, чтобы его не повредил прилив.

Французские журналисты отмечают, что открытие этого загадочного объекта, по крайней мере, может привлечь внимание к острову Кеменес и его жителям. Поселившись на острове в январе 2018 года, Амели и Этьен хотят развивать деятельность фермы, производя картофель, чеснок и другие овощи.

"На острове мы живем в полной энергетической автономии, интерес для посетителей будет заключаться в том, чтобы наблюдать, как это работает, наслаждаясь природой Кеменеса", - говорит Амели.