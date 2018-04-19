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Ученые раскрыли существование неизвестного вида древних людей

Древние люди
15:49 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Возраст некоторых артефактов оценивается в 50 тысяч лет.

Археологи заявили о том, что на индонезийском острове Сулавеси, предположительно, жил неизвестный древний народ. Соответствующие выводы исследователи сделали, проанализировав артефакты, которые были найдены в одной из пещер города еще в 1975 году. Возраст некоторых из них оценивается в 50 тысяч лет.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ранее анализ этих артефактов позволил предположить, что первые люди появились на острове Сулавеси примерно 25-34 тысячи лет назад. Вместе с тем, дальнейшие исследования позволили установить, что некоторые артефакты попали в пещеру не менее 50 тысяч лет назад, они залегали гораздо глубже, чем другие.

В частности, исследователям удалось обнаружить бусины и кулоны из костей и зубов животных, камни с геометрическими узорами и артефакты для наскальной живописи. При этом, как подчеркивают ученые, культура древних людей в значительной степени отличалась о той, которая была распространена на близлежащих территориях.

По мнению исследователей, на острове могли проживать не просто представители иной культуры, а ранее неизвестный вид людей, вымерший к ледниковому периоду. Раскопки пока что не окончены, ученые надеются в процессе выяснить, кто же занимал пещеру до прихода современных людей.

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Новости науки, Артефакты, Древние люди, Неизвестный вид, Существование древних людей, Ученые.
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