Луны Марса образовались вследствие падения астероида (Видео)

Исследователи из Юго-западного научно-исследовательского института (США) продемонстрировали модель образования лун Марса. По их словам, предыдущие разработки были слишком упрощенными, поэтому отвергали ту теорию, которая в их версии является истинной.

Всего существуют три предполагаемых сценария образования Фобоса и Деймоса. Первый говорит о том, что оба небесных тела возникли из протопланетной пыли, как и Марс. Согласно второму, астероиды попали в область притяжения Красной планеты — и так там и остались. В третьем варианте их возникновению поспособствовал гигантский астероид, который врезался в поверхность планеты и выбил часть вещества на орбиту.

Предполагая третий сценарий, специалисты оглядывались на схожую модель, которую применяют к земной Луне. В этом случае космический объект размером с Марс врезался в нашу планету четыре с половиной миллиарда лет назад, после чего образовалась Луна. Однако при диаметре Земли 12 742 километра диаметр ее спутника — 3 474 километра, то есть примерно одна четвертая. Диаметр Марса, в свою очередь, равен 6 779 километрам, но Фобос и Деймос очень маленькие для него: их диаметры равняются 23 и 12 километрам соответственно, что противоречит устоявшимся представлениям. Один из авторов работы Робин Кануп (Robin Canup) пояснил, в чем ключевая особенность их модели и почему она допускает подобный сценарий:

"Принципиальное отличие нашего исследования заключается в том, что мы обозначили новый размер "ударника". Используя крупномасштабное гидродинамическое моделирование, обнаружили, что необходим большой объект для удара — вроде карликовой планеты Цереры или астероида Веста, — но отнюдь не гигантский".

Церера — ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных на сегодня карликовых планет Солнечной системы, ее диаметр — 946 километров. Веста — крупнейший астероид в главном поясе астероидов, его диаметр — 530 километров.

В новой модели небесное тело, упавшее на Марс, породило диск из обломков, который окружил экватор планеты. Его внешняя часть накапливалась в двух объектах, которые позже стали Фобосом и Деймосом, а внутренняя часть упала обратно на планету. По словам специалистов, такое объяснение согласуется с прогнозами, что Фобос движется спиралеобразно внутрь атмосферы, а в следующие 50 миллионов лет должен врезаться в Марс. Эта модель также предсказывает, что обе луны имеют тот же химический состав, что и Красная планета, так как образовались из ее материалов.