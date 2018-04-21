Исследователи нашли крейсер времен Второй мировой войны в Тихом Океане (Видео)

Легкий крейсер USS Helena был найден почти через 75 лет после того, как он был затоплен японскими торпедами около Соломоновых островов в южной части Тихого океана.

"Команда Пола Аллена ищет корабли, чтобы вернуть историю в надлежащее русло. Он хочет почтить тех, кто служил и служит", - сказала Джанет Гринли, пресс-секретарь компании Vulcan Inc. Пола Аллена.

Корабль USS Helena был найден на глубине 860 метров рядом с островами Нью-Джорджия. Во время битвы в заливе Кула 5 июля 1943 корабль затонул. Из 900 членов экипажа удалось спастись более 730. Большая часть экипажа была спасена из воды, а другая группа была подобрана поблизости на следующий день. Но третья группа почти пять дней пробыла на спасательных плотах, а потом выжившие укрылись на острове Велла Лавелла и спаслись благодаря туземцам.

"Одна из замечательных историй - это упорство экипажа после затопления USS Helena и разлуки. Это действительно звучит как сценарий фильма", - добавила Гринли.

На видео, снятом на месте находки, показаны носовая часть корабля с бортовым номером, а также его гребной винт, почти полностью погруженный в песок. Оператор подводного аппарата называет бортовой номер, который позволил идентифицировать крейсер.

Легкий крейсер USS Helena была вторым из пяти кораблей, названных в честь города Хелена, столицы штата Монтана, и была первым кораблем, получившим награду от ВМС США за свою роль в битвах Второй мировой войны. Крейсер пережил торпедный удар во время японской бомбардировки Перл-Харбора и топил японские корабли в других битвах. Мемориал всем кораблям USS Helena находится в центре одноименного города.

В марте 2018 года НВ сообщало, что обломки корабля USS Lexington, который затонул во время Второй мировой войны, были найдены в Коралловом море командой поисковиков во главе с соучредителем Microsoft Полом Алленом. Авианосец затонул примерно в 800 километрах от побережья Австралии.