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Ученые создали подробную объемную карту нашей галактики

Карта Млечного Пути
17:10 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: unn.com.ua

Новости науки: Европейское космическое агентство (ЕКА) провело "перепись" Млечного Пути, обнародовав второй крупный выпуск данных миссии Gaia.

Данное исследование дает нам самую подробную объемную карту нашей галактики, с данными о местоположении, расстоянии и движении около 1,7 миллиарда звезд, а также орбиты и позиции тысяч астероидов.

Космический телескоп Gaia начал сканировать небо в 2014 году, а в сентябре 2016 года был опубликован первый набор данных о 1,1 млрд звезд. Второй выпуск значительно расширил объем информации: используя полмиллиона ярких далеких квазаров как небесную "систему отсчета", Gaia определил координаты около 1,7 млрд звезд и каталогизировал движение 1,3 млрд из них.

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Другая информация, собранная телескопом, включает данные о яркости всех 1,7 млрд обнаруженных звезд и цветовые измерения почти всех из них. Поверхностные температуры были измерены приблизительно для 100 млн звезд. Также Gaia определил позиции более 14 000 астероидов в нашей солнечной системе.

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Данные были достаточно точными, чтобы наблюдать движения 75 звездных скоплений, связанных гравитацией. Также миссия помогла идентифицировать орбиты 12 карликовых галактик, включая Малое и Большое Магелланово Облако, которые вращаются вокруг Млечного Пути.

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Новости науки, Астрономия, Галактика, Карта, Космос, Млечный путь, Ученые.
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