Ученые выяснили, какой фермент приостанавливает процесс старения

Исследование длилось на протяжении 20 лет. Целью его была разгадка фермента, который прекращает старение путем восстановления теломеров – конечных участков хромосом.

Такое исследование сможет привести к созданию лекарств, которые блокируют или существенно замедляют процессы старения. Расшифровка сложного элемента под названием теломераза сможет также создать новые методы лечения рака.

Теломераза является частично белком, а частично РНК. Теломеры есть внутри всех клеток. Они закрывают собой конечные участки хромосом. Клетки содержат 23 пары хромосом, среди которых есть пара половых хромосом X и Y, разоичающихся между мужчинами и женщинами.

Во время старения длина теломеров сокращается, и в организме людей вырастает риск развития хронических болезней.

К тому же, биолог Элизабет Блэкберн, которая является лауреатом Нобелевской премии, определила пять несложных способов замедлить старение.