Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Ученые выяснили, какой фермент приостанавливает процесс старения
18:52 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые из Калифорнийского университета в Беркли установили фермент, который останавливает процессы старения в растениях, животных и людях.

Исследование длилось на протяжении 20 лет. Целью его была разгадка фермента, который прекращает старение путем восстановления теломеров – конечных участков хромосом.

Такое исследование сможет привести к созданию лекарств, которые блокируют или существенно замедляют процессы старения. Расшифровка сложного элемента под названием теломераза сможет также создать новые методы лечения рака.

Научные открытия, которые перевернули представления ученых о космосе

Теломераза является частично белком, а частично РНК. Теломеры есть внутри всех клеток. Они закрывают собой конечные участки хромосом. Клетки содержат 23 пары хромосом, среди которых есть пара половых хромосом X и Y, разоичающихся между мужчинами и женщинами.

Научные факты о космосе, которые удивят даже знатоков астрономии

Во время старения длина теломеров сокращается, и в организме людей вырастает риск развития хронических болезней.

К тому же, биолог Элизабет Блэкберн, которая является лауреатом Нобелевской премии, определила пять несложных способов замедлить старение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, ДНК, Исследование, Процесс старения, Старение, теломераза, Ученые, Фермент.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

NASA показало новое фото Большого красного пятна на Юпитере Ученые нашли в Перу массовое захоронение принесенных в жертву детей Разработана технология "записи и стирания" магнитов с помощью лазерных импульсов

Последние новости

15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку Медики назвали продукты, которые могут вызвать галлюцинации Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:55 Повседневная жизнь восточного Кентукки в начале 1960-х годов (Фото)
18:55 Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0