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NASA показало новое фото Большого красного пятна на Юпитере

Юпитер
13:15 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: Снимок пятна составлена из трех отдельных изображений.

НАСА опубликовало новый снимок Большого красного пятна Юпитера. Кадры были сделаны 1 апреля, сообщается на официальном сайте ведомства.

Фотография пятна составлена из трех отдельных изображений, полученных космической станцией Juno (Jupiter Polar Orbiter) с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта. Снимки сделаны во время 12-го полета космического аппарата вблизи Юпитера.

Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.

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Новости науки, Большое Красное Пятно, НАСА, Юпитер.
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