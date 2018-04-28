NASA показало новое фото Большого красного пятна на Юпитере

НАСА опубликовало новый снимок Большого красного пятна Юпитера. Кадры были сделаны 1 апреля, сообщается на официальном сайте ведомства.

Фотография пятна составлена из трех отдельных изображений, полученных космической станцией Juno (Jupiter Polar Orbiter) с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта. Снимки сделаны во время 12-го полета космического аппарата вблизи Юпитера.

Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.