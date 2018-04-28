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Зонд миссии ExoMars прислал первые цветные снимки Красной планеты

Цветные снимки Красной планеты
17:27 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Зонд TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars, который был отправлен для исследования Красной планеты в 2016 году, передал на Землю первые снимки поверхности Марса, которые были сделаны им с рабочей орбиты.

Как сообщает Европейское космическое агентство, снимки были сделаны с помощью инструмента CaSSIS, главная миссия которого начнется 28 апреля. Отмечается, что зонду удалось выйти на рабочую орбиту. На данный момент он находится на высоте 400 километров от поверхности Марса. Основной задачей зонда на этом этапе является изучение атмосферы Красной планеты и поиск в ней газов, которые могут указывать на биологическую активность.

На представленном изображении разместился участок кратера Королева протяженностью 40 километров. Кратер располагается в северном полушарии Марса. Светлые пятна на снимке являются отложениями льда.

Изображение было составлено из трех снимков, выполненных в разных цветах, которые были получены 15 апреля. TGO прибыл на орбиту Красной планеты совместно с зондом Schiaparelli, который должен был совершить посадку на Марс. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, Schiaparelli успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты. Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.

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