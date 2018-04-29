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NASA опубликовала новый снимок гигантского урагана на Юпитере
21:59 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: nasa.gov

Новости науки: NASA показала новое фото Большого красного пятна – гигантского урагана на Юпитере.

Снимок был сделан автоматической станцией "Юнона" 1 апреля во время 12 сближения с газовым гигантом Солнечной системы, сообщает NASA. Изображение с улучшенной цветопередачей состоит из трех отдельных снимков, сделанных 1 апреля. Фото были сделаны на расстоянии от почти 25 до 49 тысяч километров.

Большое красное пятно – ураган на Юпитере шириной 16 тысяч километров, который наблюдается с 1830 года, а его существование на планете предполагалось еще 350 лет назад.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года.

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Новости науки, Космос, НАСА, Пятно, Снимок, Ураган, Юнона, Юпитер.
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