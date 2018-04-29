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Билл Гейтс выделил 12 миллионов долларов на разработку вакцины против гриппа

Билл Гейтс
20:30 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил конкурс проектов по созданию универсальной вакцины против гриппа.

Основатель Microsoft рассказал о начале конкурса проектов по разработке универсальной вакцины против различных штаммов вируса гриппа. Будущая вакцина должна регулировать и сезонную заболеваемость, и возможные пандемии гриппа. В проект-победитель благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестирует до 12 миллионов долларов. Подробное описание требований к проектам доступно на сайте фонда.

Конкурс приурочен к столетию пандемии испанского гриппа, жертвами которой стали до 100 миллионов человек во всем мире. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемии гриппа ежегодно приводят к смерти от 290 до 650 тысяч человек.

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Представители фонда надеются, что в состязании примут участие авторы проектов междисциплинарных исследований. Организаторы конкурса считают, что самые перспективные результаты поможет получить совместная работа специалистов из разных областей: вычислительной и системной биологии, вирусологии, иммунологии, разработки искусственного интеллекта. Одна из главных целей соревнования - поиск нестандартных подходов к созданию новых вакцин. Предпочтение отдадут подходам, которые помогут получить сравнительно недорогие и "долгоиграющие" препараты, сохраняющие эффективность как минимум три года подряд - сейчас новые вакцины против сезонных эпидемий разрабатывают каждый год.

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Наиболее перспективные проекты (их может быть несколько) получат от 250 тысяч до двух миллионов долларов на пилотные исследования. Если работа принесет важные научные результаты, которые подтвердятся, например, в исследованиях на животных, авторам проекта достанется основной грант размером до 10 миллионов долларов. Его ученые смогут потратить на клинические исследования препаратов с участием больших групп пациентов. Организаторы ожидают, что первые клинические исследования новых вакцин могут начаться уже в 2021 году.

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Новости науки, Microsoft, Билл Гейтс, Вакцина, Грипп, Мелинда Гейтс, Ученые.
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