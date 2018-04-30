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Обнаружили слияние галактик, что может стать мощнейшим объектом во Вселенной
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Новости науки: Международная группа астрономов обнаружила слияние из 14 галактик, которые сталкиваются. Это образование может стать самым мощным объектом в известной людям Вселенной.
Это слияние находится в 12 миллиардах световых лет от Земли. Свет от слияния стало доходить до нашей планеты через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. Протокластер, который назвали SPT2349-56, образовался через миллиард лет после Большого взрыва.
Ученым удалось воссоздать структуру галактик, благодаря компьютерному моделированию. Макет доказывает, что со временем это образование может быть собранным в одну из мощнейших структур, и возможно, будет самым известным объектом в современном мироздании.
Это образование впервые заметили, как слабое пятно света. Далее астрономы использовали комплекс радиотелескопов, что позволило изучить объект подробнее.
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