В небе над Пекином пронеслось НЛО

Жители Пекина увидели в ночном небе очень странное явление. Фотодоказательства были опубликованы в сети Weibo и озадачили интернет-пользователей.

На загадочных кадрах можно увидеть в ночном небе разноцветные лучи света и объект круглой формы, который китайцам напомнил НЛО. Юзеры утверждают, что подобное аномальное явление наблюдали не только жители Пекина, но Тайюаня, Чжэнчжоу и Циндао.

По мнению местных СМИ, подозреваемый объект в небе, как полагают, был вызван запуском ракеты более чем в 200 км от самого Пекина. Однако очевидцы уверяют, что НЛО был инопланетного происхождения.

Подобное явление возникает в небе, когда молнии разветвляются и ползут по нижней части стратиформных облаков.