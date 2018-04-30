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В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров
19:58 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: popmech.ru

Новости науки: Космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter сделал уникальный снимок из 400-километровой орбиты Марса.

На снимке видно 40 километров песка, грязи и льда. Этот снимок сделали в рамках программы ExoMars, совместного проекта ЕКА и Роскосмоса.

Аппарат должен анализировать состав атмосферы Марса. Космический корабль вращается на орбите Красной планеты еще с октября 2016 года. Сейчас он проводит анализ газов, составляющих атмосферу Марса (в основном это метан).

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Все по теме:

Новости науки, ExoMars Trace Gas Orbiter, Космический аппарат, Космос, Марс, орбита Марса, Снимок.
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