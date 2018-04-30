В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров

На снимке видно 40 километров песка, грязи и льда. Этот снимок сделали в рамках программы ExoMars, совместного проекта ЕКА и Роскосмоса.

Аппарат должен анализировать состав атмосферы Марса. Космический корабль вращается на орбите Красной планеты еще с октября 2016 года. Сейчас он проводит анализ газов, составляющих атмосферу Марса (в основном это метан).