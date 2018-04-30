https://telegraf.com.ua/files/2018/04/mars-1-650x362-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4038832-v-seti-opublikovali-unikalnyiy-snimok-marsa-s-rasstoyaniya-400-kilometrov.html
В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров
Новости науки: Космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter сделал уникальный снимок из 400-километровой орбиты Марса.
На снимке видно 40 километров песка, грязи и льда. Этот снимок сделали в рамках программы ExoMars, совместного проекта ЕКА и Роскосмоса.
Аппарат должен анализировать состав атмосферы Марса. Космический корабль вращается на орбите Красной планеты еще с октября 2016 года. Сейчас он проводит анализ газов, составляющих атмосферу Марса (в основном это метан).
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