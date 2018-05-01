К Земле приближается более миллиона мелких астероидов

Несколько лет назад специалисты NASA заявили, что 90% всех обнаруженных астероидов, размеры которых не превышают 140 м в диаметре, полностью безопасны.

Мелкие космические объекты невозможно заметить на расстоянии: о них ученые могут узнать только за несколько часов до падения или непосредственно во время аварии на землю. Следовательно, множество астероидов, которые имеют малые размеры, могут нанести существенный вред, спецслужбы даже не успеют среагировать на опасность.

Астрономы из фонда В612, которые специализируются на защите планеты от угроз из космоса, отметили, что в данный момент к Земле летит более миллиона астероидов мелких и средних размеров. Специалисты объяснили, что NASA следит только за определенной частью неба и только за крупными объектами, тогда как «бомбардировка» может начаться абсолютно в любой точке пространства.

Спасение эксперты видят в запуске специального космического корабля, который будет сталкивать астероиды с их траектории движения. Реализация этого плана позволит спасти миллионы жизней.