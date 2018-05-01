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NASA пятого мая запустит миссию на Марс

Марс
11:35 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Космическое агентство NASA запускает миссию по изучению внутренних объектов Марса InSight Mars 5 мая.

Миссия InSight Mars будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи, сообщает NASA.

Как отмечает агентство на официальном сайте InSight Mars – это первая миссия, которая должна детально изучить Марс изнутри.

"Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля", – отмечает агентство.

NASA планировала запустить миссию InSight Mars еще в 2016 году, однако из-за технических неисправностей решение отложили. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport) на Марсе пробурит скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро Красной планеты.

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Новости науки, 5 мая, Космос, Марс, Миссия на Марс, НАСА, Ученые.
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