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NASA может перенести свою миссию Mars 2020

Марс
12:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Миссию Mars 2020 могут перенести из-за проблем с термозащитным экраном марсохода.

Термозащитный экран, с которым и возникли проблемы, должен защищать систему от повреждения при посадке и вхождения в атмосферу. Экран должен выдерживать температуру до 2 тысяч градусов по Цельсию, а также большие перепады давления.

В ходе испытаний инженеры нагревают щит и подвергают его давлению, примерно на 20% выше, чтобы избежать экстренных ситуаций. Однако после последних экспериментов оказалось, что экран треснул в области внешнего края. Такое повреждение могло бы уничтожить большую часть оборудования или даже испортить работу марсохода.

То, что повреждения смогли выявить во время испытаний скорее положительный момент, поскольку лучше потерять один защитный экран сегодня и улучшить технологию, чем потерять весь марсоход и провалить миссию.

Новый экран закажут в Lockheed Martin – компании, которая уже производит некоторые компоненты для будущей миссии.

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Все по теме:

Новости науки, Марс, Марс-2020, Миссия, НАСА, Планета, Ученые.
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