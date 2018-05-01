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Американские ученые хотят "воскресить" мамонта

Мамонт
20:08 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые собрались вернуть гены мамонта, чтобы показать, как они работают.

Ученые из Гарвардского университета выделили неповрежденную ДНК мамонта, обнаруженного в вечной мерзлоте Арктики. Они определили 44 гена, которые отвечали за морозостойкость и отсутствуют у современных слонов, предпочитающих теплый климат.

Команда считает, что если вывести слона, приспособленного к холоду, он сможет обжить северные районы. А отсутствие бивней сделает этих животных абсолютно непривлекательными для браконьеров.

Команда работала над созданием нового генома 11 лет. И теперь самая сложная задача — «вынашивание» эмбриона в искусственной матке. Поскольку ученые не хотят вмешиваться в репродуктивную систему живых слонов, они попытаются вырастить новое существо в лаборатории.

«Моя цель - не вернуть мамонта, а вернуть его гены и показать, что они работают. Если мы выпустим это существо в дикую природу, это будет больше, чем просто морозостойкий слон, он не будет ограничен мамонтовыми генами», - сказал генетик профессор Джордж Черч.

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Новости науки, Воскресить мамонта, ДНК мамонта, Мамонты.
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