Американские ученые хотят "воскресить" мамонта

Ученые из Гарвардского университета выделили неповрежденную ДНК мамонта, обнаруженного в вечной мерзлоте Арктики. Они определили 44 гена, которые отвечали за морозостойкость и отсутствуют у современных слонов, предпочитающих теплый климат.

Команда считает, что если вывести слона, приспособленного к холоду, он сможет обжить северные районы. А отсутствие бивней сделает этих животных абсолютно непривлекательными для браконьеров.

Команда работала над созданием нового генома 11 лет. И теперь самая сложная задача — «вынашивание» эмбриона в искусственной матке. Поскольку ученые не хотят вмешиваться в репродуктивную систему живых слонов, они попытаются вырастить новое существо в лаборатории.

«Моя цель - не вернуть мамонта, а вернуть его гены и показать, что они работают. Если мы выпустим это существо в дикую природу, это будет больше, чем просто морозостойкий слон, он не будет ограничен мамонтовыми генами», - сказал генетик профессор Джордж Черч.