Новообнаруженное мегаскопление может стать самым массивным объектом Вселенной

Астрономы обнаружили место, где происходит процесс слияния двух огромных кластеров древних массивных галактик. Данное место находится на столь большом удалении от Земли, что события, которые наблюдают сейчас астрономы, происходили тогда, когда возраст Вселенной составлял около 1.5 миллиардов лет. Согласно существующим моделям, столь массивные космические образования должны были появиться не ранее момента, когда возраст Вселенной составлял 3 миллиарда лет, и ученые глубоко озадачены тем, как недавно обнаруженные "экземпляры" смогли стать такими массивными и большими за относительно короткий срок.

Древние проткластеры, получившие названия SPT2349-56 и Dusty Red Core (DRC), впервые были обнаружены при помощи телескопа South Pole Telescope и космического телескопа Herschel. Последующие наблюдения за этой область пространства, проведенные при помощи радиотелескопов Atacama Large millimetre/submillimetre Array (ALMA) и Atacama Pathfinder Experiment (APEX), показали весьма необычную природу данного явления. На основе новых данных, астрономы установили, что кластер SPT2349-56 состоит из 14 огромных галактик, а количество галактик в меньшем кластере DRC равно 10.

Кластер DRC получил свое название из-за света, излучаемого "пыльными" красными галактиками, из которых в основном и состоит этот кластер. Обычно материя, находящаяся в таких галактиках, быстро расходуется на создание новых звезд, поэтому обнаружение большого количества красных "пыльных" галактик в одном месте и в одно время стало полной неожиданностью для астрономов.

Каждая галактика, входящая в состав скопления SPT2349-56, рождает новые звезды в темпе, в 50-1000 раз превышающем темп процесса звездообразования в Млечном Пути. Это делает кластер SPT2349-56 одной из самых активных областей, обнаруженных учеными в ранней Вселенной.

Самым интересным является то, что скопления SPT2349-56 и DRC, как мы их видим сейчас, находятся на самой грани перед их "срывом в полный хаос". Все эти галактики движутся так, что им предстоит столкнуться и слиться, в конечном счете, образовав массивное ядро, являющееся зародышем будущего сверхмассивного скопления галактик, которое может стать самым большим и массивным объектом в изученной части Вселенной.

"Это открытие, сделанное при помощи телескопа ALMA, является только вершиной огромного айсберга. Дополнительные наблюдения, проведенные при помощи телескопа APEX, показывают, что реальное количество галактик, участвующих в данном "представлении" может в три раза превышать то, что мы наблюдаем на данный момент" - рассказывает Карлос Де Бреукк (Carlos De Breuck), астроном из Европейской Южной обсерватории, - "Мы надеемся, что продолжение наблюдений при помощи инструмента MUSE телескопа VLT позволит нам идентифицировать эти недостающие галактики".