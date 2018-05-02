Ученые нашли загадочный минерал

В Шотландии геологи нашли минерал, который не встречается на нашей планете. Вероятнее всего, он имеет внеземное происхождение.

На шотландском острове Скай ученые проводили исследование местных пород. Под толстым слоем вулканической магмы им удалось обнаружить неожиданную находку. Минерал, который нашли геологи, по своему составу не напоминает ни один существующий на планете Земля.

Была даже выдвинута теория, по которой извержение вулкана на острове Скай произошло благодаря упавшим метеоритам.

Отмечается, что состав минерала очень специфичен. Он насыщен осборнитом, нобием и ванадием. Материал подобного состава находили на планете, но он был в составе упавшей кометы Wild 2.

Сейчас ученые проводят более глубокие исследования. Новые доказательства помогут или доказать теорию ученых и сделать открытие, или опровергнуть их гипотезу.