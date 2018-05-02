Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет

Сегодня ночью жители Европы, в том числе и Украины, смогут наблюдать необычное астрономическое явление: мини-пард планет В одну линию в небе выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, а также две звезды: Спика и Антарес.

Парад начнется около полуночи в ночь с 2 на 3 мая. Первыми на небе появятся Юпитер и Спика, последним поднимется Марс. Лучше всего явление будет видно около 3 часов ночи, когда все небесные тела выстроятся в ряд. Данное явление можно назвать только мини-парадом, так как всего по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо четыре планеты.

Как сообщалось ранее, в конце января можно было наблюдать тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение.