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Опубликована одна из последних работ Стивена Хокинга

Стивен Хокинг
14:59 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: В опубликованной научной статье говорится о возможности существования параллельных вселенных.

Научное издание Journal of High Energy Physics опубликовало одну из последних работ Стивена Хокинга, написанную им в соавторстве с бельгийским физиком Томасом Хертогом. 

В работе говорится о том, что реальность может состоять из множества вселенных, но каждая из них не будет серьезно отличаться от той, что известна нам.

Работа, завершенная всего за неделю до смерти Хокинга, как отмечается, предлагает более простую картину эволюции вселенной, чем множество теорий, предложенных ранее. Новая теория отталкивается от исследований, которые Хокинг и американский физик Джеймс Хартл проводили еще в восьмидесятых годах прошлого века, и дополняет их более современным математическим обоснованием с использованием теории струн.

Сообщается, что эта статья будет не последней, где в авторах указано имя Хокинга. Над как минимум еще двумя статьями, соавтором которых выступил Хокинг, сейчас работают его коллеги - Эндрю Строминджер из Гарварда и Малькольм Перри из Кембриджа.

Как сообщалось ранее, известный физик-теоретик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни. Несмотря на то, что Хокинг многие годы страдал от тяжелой болезни, которая приковала его к инвалидной коляске и оставила возможность общаться с миром лишь посредством компьютерного синтезатора речи, ученый продолжал заниматься наукой и активной общественной жизнью. Деятельность Хокинга в области популяризации науки принесла ему славу и признание далеко за пределами научных кругов.

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Новости науки, Journal of High Energy Physics, Работы Стивена Хокинга, Стивен Хокинг, Томас Хертог.
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