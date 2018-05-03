Ученые: человек может стать не восприимчивым к радиации, старению и раку

Ученые заявили, что уже через 10 лет организм человека может стать неуязвимым к практически всем известным вирусам, а также прионным и онкологическим заболеваниям.

Выводы ученых из проекта Genome основана на исследованиях кишечной палочки, пишет STAT.

Исследователи внесли в геном микроорганизма 321 изменение, после чего он стал невосприимчив к вирусам. Модификация генома более сложных организмов потребует больше усилий.

"Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений", — полагает профессор Гарвардского университета Джорд Черч.

По словам ученого, из 20 тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода). Ученые полагают, что человеческие гены можно будет запрограммировать таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду, а также раку.