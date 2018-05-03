Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ
Новости: Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Новости: Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
X

Полигамное семейство впервые обнаружено среди виргинских филинов

Виргинские филины
19:46 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ранее только среди двух видов совообразных замечали случаи полигамии: у филина обыкновенного и обыкновенной сипухи.

В марте гидролог Джим Томас (Jim Thomas) обнаружил в офисе Исследовательского института пустыни (Невада, США) необычное семейство виргинских филинов. Две самки насиживали яйца, пока самец приносил обеим еду. Это первый зафиксированный случай полигамии среди данного вида, о нем сообщило издание National Geographic.

Сотрудники установили рядом с гнездом камеру, чтобы следить за животными. Прямая трансляция до сих пор ведется на ютьюб-канале института. По словам работников, события, последовавшие за открытием, удивили не меньше. Большая самка не высидела яйца, поэтому из них никто не вылупился, но когда у ее соседки появились птенцы, она стала о них заботиться. Специалисты предположили, что птица не поняла разницы и приняла потомство за свое.

 За время наблюдения самки не раз дрались и клевали друг друга, но до серьезных баталий стычки ни разу не доходили. Орнитологи полагают, что они могут быть сестрами или одна из них приходится другой родителем. По мнению ученых, полигамия появилась благодаря обилию пищи в регионе, иначе один филин не смог бы прокормить большое семейство. Обычно представители данного вида селятся далеко друг от друга и редко залетают на территорию соседа, поэтому такое поведение выглядит крайне необычным.

Сейчас птенцы виргинских филинов подрастают и один за другим покидают гнездо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Биология, Виргинские филины, Невада, Полигамия, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые смоделировали обратное вращение Земли Археологические находки, позволяющие узнать, как выглядел быт древних людей В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид жуков

Последние новости

Кавани - о конфликте с Неймаром, будущем в ПСЖ и Лиге чемпионов Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео)
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
04 Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали
05 Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Новости сегодня
21:54 Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора
21:48 Бактерии могут стать первыми "колонистами" на других планетах
21:38 Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
21:32 "Бетис" намеревается вернуть в Ла Лигу недавнего лидера "Милана"
21:19 Смешные свадебные снимки, которые даже родным не покажешь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в Балаклее прекратились
Взрывы в Балаклее прекратились
Новости: Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Новости: Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Новости: Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Добавить комментарий
0