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Новости: Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
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Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток

Ученым удалось создать человеческий эмбрион из стволовых клеток
20:49 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости науки: Два разных набора стволовых клеток соединили в пробирке, и они выросли, сформировав раннюю стадию эмбриона.

Ученым из университета Рокфеллера удалось создать эмбрион из стволовых клеток без яйцеклеток или сперматозоидов в ходе провокационного исследования. Его критики утверждают, что данная технология может привести к развитию запрещённого в мире клонирования. Наука сделала крупный шаг вперёд на пути создания человеческой жизни в лаборатории без использования сперматозоидов или яйцеклеток.

Создание эмбрионов из стволовых клеток приведет к неограниченному запасу абсолютно идентичных эмбрионов, которые можно использовать для медицинских исследований. Теоретически данное направление прольет свет на одну из самых больших загадок, связанных с бесплодием, которая касается неспособности эмбрионов имплантироваться в матку. Также на лабораторных эмбрионах можно тестировать воздействие новых лекарств и средств лечения.

Исследователи утверждают, что испытанная на мышах технология приведет к созданию живых организмов без участия сперматозоидов или яйцеклеток в течение трех лет. Однако эксперты считают, что если эту технику повторить на людях, то с ее помощью будет создана целая армия человеческих клонов. Потребуется не более двух десятков лет, для того, чтобы усовершенствовать методику для создания идеальных человеческих эмбрионов из стволовых клеток.

Соединенные в пробирке, они выросли до ранней стадии эмбриона перед имплантацией в матку, став полноценными бластоцистами или шариками из клеток.

Когда бластоцисты пересадили непосредственно в матку, клетки изначально вызвали изменения подобные тем, которые возникают на стадии эмбриона в три с половиной дня. Впоследствии они не смогли нормально имплантироваться.

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Все по теме:

Новости науки, Биология, Клонирование, Стволовые клетки, Эмбрион.
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