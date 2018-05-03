Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты

Астрономы из Экстерского университета предложили новый метод наблюдений за атмосферами экзопланет. Как сообщает Naked science, метод был опробован во время наблюдений за далеким газовым гигантом WASP-107b и позволил впервые за всю историю изучения далеких планет обнаружить в его атмосфере гелий. Сообщает zn.ua.

Для того, чтобы зафиксировать спектральные линии в атмосфере экзопланеты, ученые следят за ее передвижениями по диску звезды. В самом начале и конце подобного движения атмосфера "экранирует" фоновое излучение. Подобный метод наблюдений является достаточно сложным, поэтому ученым удалось изучить атмосферу небольшого количества экзопланет, в которой были обнаружены водный пар и цианиды, но гелий, который считается достаточно распространенным во Вселенной материалом, обнаружить не удавалось.

Однако в некоторых случаях сигнал гелия можно найти в необычной области, где он более выражен и легче в обнаружении. Такой подход и продемонстрировали британские астрономы на примере газового гиганта WASP-107b. Экзопланета относится к классу "горячих "нептунов"": при размерах, доходящих до размеров Юпитера, она крайне "рыхлая" и имеет массу в восемь раз меньше юпитерианской. WASP-107b вращается у звезды в 200 световых годах от Земли, чрезвычайно близко к своей звезде — ближе, чем Меркурий, — делая один оборот по орбите за 5,7 земных дня.

Телескоп "Хаббл" наблюдал за ней в инфракрасном спектре, что позволило зарегистрировать узкую полосу абсорбции на 10,833 ангстрема — характерную для атомов гелия, находящихся в возбужденном состоянии — и доказать его присутствие в атмосфере далекой экзопланеты. Ученые подсчитали, что из-за близости звезды атмосфера WASP-107b подвергается постоянной эрозии и теряет от 10 тысяч до 100 тысяч массы в секунду. Возможно, она даже оставляет кометоподобный хвост, растягивающийся по орбите за планетой.