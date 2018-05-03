Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
Новости науки: Атмосфера экзопланеты раскалена до 500 градусов Цельсия.
Астрономы из Экстерского университета предложили новый метод наблюдений за атмосферами экзопланет. Как сообщает Naked science, метод был опробован во время наблюдений за далеким газовым гигантом WASP-107b и позволил впервые за всю историю изучения далеких планет обнаружить в его атмосфере гелий. Сообщает zn.ua.
Для того, чтобы зафиксировать спектральные линии в атмосфере экзопланеты, ученые следят за ее передвижениями по диску звезды. В самом начале и конце подобного движения атмосфера "экранирует" фоновое излучение. Подобный метод наблюдений является достаточно сложным, поэтому ученым удалось изучить атмосферу небольшого количества экзопланет, в которой были обнаружены водный пар и цианиды, но гелий, который считается достаточно распространенным во Вселенной материалом, обнаружить не удавалось.
Однако в некоторых случаях сигнал гелия можно найти в необычной области, где он более выражен и легче в обнаружении. Такой подход и продемонстрировали британские астрономы на примере газового гиганта WASP-107b. Экзопланета относится к классу "горячих "нептунов"": при размерах, доходящих до размеров Юпитера, она крайне "рыхлая" и имеет массу в восемь раз меньше юпитерианской. WASP-107b вращается у звезды в 200 световых годах от Земли, чрезвычайно близко к своей звезде — ближе, чем Меркурий, — делая один оборот по орбите за 5,7 земных дня.
Телескоп "Хаббл" наблюдал за ней в инфракрасном спектре, что позволило зарегистрировать узкую полосу абсорбции на 10,833 ангстрема — характерную для атомов гелия, находящихся в возбужденном состоянии — и доказать его присутствие в атмосфере далекой экзопланеты. Ученые подсчитали, что из-за близости звезды атмосфера WASP-107b подвергается постоянной эрозии и теряет от 10 тысяч до 100 тысяч массы в секунду. Возможно, она даже оставляет кометоподобный хвост, растягивающийся по орбите за планетой.