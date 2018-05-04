Эти загадки - мизерная часть того, что не известно современным ученым.

Несмотря на то, что людям удалось достичь высокого уровня развития технологий, космос до сих пор во многом остается для нас закрытой книгой. Из-за того, что человеку не так часто удавалось побывать за пределами нашей планеты, все, что мы знаем об остальном мире, - маленькая капля в огромном океане информации. Эти загадки - мизерная часть того, что не известно современным ученым. Каждый день человечество приближается к их разгадке, но очень часто это порождает еще больше новых вопросов без ответов. Уверены, что мы стоим на пороге невероятных открытий, которые обязательно произойдут если не сегодня, то завтра.