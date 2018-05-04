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Исследователи обнаружили "выключатель" страха в мозге мышей
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Исследователи обнаружили "выключатель" страха в мозге мышей

Ученые обнаружили механизм, определяющий характер реакции на угрозу
08:18 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Результаты исследовательской работы над этой проблемой могут быть использованы в терапии фобий и осттравматического стрессового расстройства.

Нейробиологи из Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили в мозге мышей механизм, определяющий характер реакции на угрозу. Исследование опубликовано в журнале Nature.

При виде угрозы мыши ведут себя по-разному: большинство животных замирают или стараются спрятаться, но некоторые проявляют агрессию и атакуют противника. Ученые провели эксперимент с лабораторными мышами: грызунам показывали постепенно расширяющийся круг на экране, который изображал пикирующую сверху хищную птицу. Известно, что приближающиеся объекты инстинктивно внушают страх, похожий механизм нашли и у людей. Во время опыта ученые наблюдали за изменениями активности определенных зон мозга животных, отслеживая уровень белка с-Fos, связанного со стрессовыми реакциями.

Исследователи обнаружили: при приближении "птицы" в мозге активировалась одна из структур таламуса (ventral midline thalamus, vMT) — зоны, которая отвечает за передачу информации от органов чувств к соответствующим областям коры больших полушарий. Выяснилось, что vMT собирает информацию из разных зон мозга и передает последующий сигнал по двум основным направлениям: к миндалевидному телу (амигдале) и медиальной префронтальной коре. Более ранние работы связывают амигдалу со страхом и реакцией на угрозу, а медиальную префронтальную кору — с планированием деятельности.

Реакция vMT на видимую угрозу 

Затем биологи поочередно стимулировали зоны мозга животных, передающие сигналы амигдале и медиальной префронтальной коре. В первом случае мыши чаще пугались при виде приближающегося "хищника", во втором — демонстрировали агрессию.

Поскольку базовые механизмы реакции на угрозу у людей и мышей похожи, ученые считают, что результаты их эксперимента в перспективе можно будет использовать в терапии тревожных расстройств, фобий и посттравматического стрессового расстройства. Биологи предполагают, что стимулировать нужные зоны мозга можно с помощью неинвазивных методов.

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Новости науки, Наука, Научные открытия, Нейробиология, Стэнфордский университет.
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