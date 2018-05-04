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Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
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На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому

Святой Климент
14:30 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: nv.ua

Новости науки: Флакон с осколком кости может принадлежать папе Римскому, святому Клименту I, умершему примерно в 99 году.

В мусоре, который собрали в центре Лондона, был найден фрагмент кости, который, возможно, является реликвией Святого Климента.

Работники фирмы по утилизации отходов обнаружили кусок кости в небольшом красно-золотом футляре.

На футляре была надпись "Ex. Oss. S. Clementis" - латинское сокращение Ex. Oss. означает "из костей". Эта надпись дала повод предположить, что в футляре содержится фрагмент мощей четвертого папы Римского, который был убит почти 2 тысячи лет назад на территории Крыма.

Найденный фрагмент кости 

"Это реликварий, запечатанный струной и воском в знак подлинности ящик, с фрагментом кости, обозначенным именем Климента, одного из ранних пап. Сам ящик был создан спустя столетия после смерти Климента и, без углеродного датирования, невозможно определить, сколько лет этой кости", - объяснила Кандида Мосс, профессор теологии в Университете Бирмингема.

Компания по сбору отходов Enviro Waste заявляет, что собирает мусор из домов и офисов, поэтому не может определить, откуда была доставлена кость.

"Вы можете представить себе наше удивление, когда мы поняли, что наши клининговые команды нашли кость, принадлежащую папе, - это не то, что вы ожидаете увидеть, даже в нашей работе. Мы часто сталкиваемся с некоторыми странными и замечательными вещами, но мы определенно не ожидали найти фрагмент кости апостола", - признался Джеймс Рубин, владелец Enviro Waste.

По мнению экспертов, реликвия могла попасть в Англию в качестве трофея во времена Наполеоновских войн.

Как известно, Климент I — апостол от семидесяти, четвертый папа Римский. Широко почитался в Древней Руси. Почитаем в православии как один из первых христианских проповедников на территориях Северного Причерноморья, которые затем через тысячу лет станут землями Киевской Руси. По преданию, около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни, где проповедовал. Встретил мученическую смерть в Херсонесе.

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Новости науки, Ex. Oss. S. Clementis, Климент I, Папа Римский, Святой Климент.
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