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Ученые создали эмбрион используя только стволовые клетки

Cтволовые клетки
18:52 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: fainaidea.com

Новости науки: Специалисты-исследователи из объединенной команды Университета Хубрехта и Института MERLIN представили готовые результаты своего крайне интересного проекта по выращиванию полноценной эмбриональной структуры только при помощи стволовых клеток мышей.

Статья об этом невероятном проекте уже была опубликована в научном журнале Nature. Столь высокий успех при изучении процессов, связанных с ранним развитием эмбриона, позволит в дальнейшем значительно углубить научный подход при изучении мельчайших процессов и тонкостей, имеющих место непосредственно во время развития эмбриона внутри матки – и это может стать поворотным моментом в биологическом инжиниринге.

Научные теории, которые оказались ошибочными

На данный момент специалистам известно очень мало о том, что на самом деле происходит во время раннего этапа появления и развития эмбриона внутри матки – речь идет, конечно, о специфических аспектах данного развития. Применяя современные инструменты и подходы биологического инжиниринга, специалисты, применяя стволовые клетки мышей, сумели создать два клеточных слоя - внутренний и внешний - независимым образом.

Затем, в лаборатории они соединили их, в итоге получив полноценно развивающийся эмбрион. Они указывают, что данный эксперимент удался не в последнюю очередь потому, что эмбрион сам по себе состоит менее чем из ста клеток, а потому им удалось достаточно быстро и точно стабилизировать процесс. Изучая раннее развитие эмбриона таким образом, специалисты надеются получит ответы на множество вопросов, связанных не только с самим развитием эмбриона, но также с возможностью предотвращать развитие различных генетических отклонений.

Загадки космоса, которые сбивают с толку ученых

При этом объединённая команда специалистов по биологическому инжинирингу разработала несколько виртуальных моделей по изучению раннего развития эмбриона, выращенного таким образом - сопоставление результатов и показателей отдельных моделей позволит им в дальнейшем не только дополнительно увеличить эффективность процесса, но также в теории приведет к построению новых систем изучения внутриклеточного развития и деления.

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Новости науки, Биология, Исследование, Стволовые клетки, Ученые, Эмбрион.
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