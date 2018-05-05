Ученые в США создали музыку Млечного пути

С помощью специальной программы, которая создает музыку с помощью алгоритмов, в США превратили в музыку движение межзвездных газовых облаков.

Американский астроном Марк Хейер, внес в программу, которая превращает математические алгоритмы в звуки музыки, данные о движении газовых облаков в космосе, а именно в галактике Млечный путь, за последние 20 лет. Были учтены виды газов и их скорость.

Синий цвет и высокие ноты для газа, идущего к Земле, и красный цвет, и низкие ноты для отдаление газа. Чем больше интенсивность газа, тем длиннее нотой он обозначается.

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело "перепись" Млечного Пути, обнародовав второй большой выпуск данных миссии Gaia.

Космический телескоп Gaia начал сканировать небо в 2014 году, а в сентябре 2016 был опубликован первый набор данных о 1,1 млрд звезд. Второй выпуск значительно расширил объем информации: используя полмиллиона ярких дальних квазаров как небесную "систему отсчета", Gaia определил координаты около 1,7 млрд звезд и каталогизировал движение 1,3 млрд из них.