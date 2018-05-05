NASA запустила космическую миссию на Марс

Американское космическое агентство NASA 5 мая отправило миссию по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.

Зонд InSight запущен с базы военно-воздушных сил Ванденберг в Калифорнии на ракете Atlas 5.

Отмечается, миссия Mars InSight будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи.

На официальном сайте InSight Mars сообщается, что это первая миссия, которая сосредоточится преимущественно на изучении Марса изнутри.

«Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля», – объясняют в агентстве.

Как известно, NASA планировала запустить миссию InSight Mars еще 2016 года, однако из-за технических неполадок запуск отложили. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight на Марсе пробурит скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро планеты.

В середине апреля американское космическое агентство NASA запустило космический корабль для поиска новых планет, на которых возможна жизнь, за пределами Солнечной системы. Космический телескоп TESS стоимостью 337 миллионов долларов запустили с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon.