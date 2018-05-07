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Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма

Алкоголизм
01:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости науки: В последние годы ученые выяснили, что алкоголизм развивается из-за наличия определенных мутаций в генах.

Молекулярные биологи из университета Техаса создали и проверили в деле первое экспериментальное лекарство от алкоголизма, полностью отучившее крыс и червей от тяги к спиртному, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuropsychopharmacology.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

"Существуют и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют на человека слабо и имеют сильные побочные эффекты. Наше вещество, JVW-1034, воздействует на другую цепочку нейронов, и поэтому оно не имеет подобных минусов", — объясняет Джеймс Сан (James Sahn) из университета Техаса в Остине (США).

В последние годы ученые выяснили, что алкоголизм развивается не из-за слабой воли или каких-то других проблем с характером у человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола и работу определенных частей центра удовольствия и других регионов мозга, связанных с самоконтролем и импульсивным поведением.

Подобные открытия возродили интерес врачей к созданию препаратов, которые бы исправляли работу подобных участков ДНК и связанных с ними белков и частей мозга и помогали бы алкоголикам избавляться от зависимости или же предотвращали ее развитие. 

Сан и его коллеги сделали первый шаг к созданию подобного препарата, изучая то, как меняется работа нервной системы в самом общем виде не только при развитии алкоголизма, но и других форм наркомании.

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Новости науки, Алкоголизм, Лечение алкоголизма, Молекулярная биология, Техас.
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