Археологи выяснили, что носила кавказская знать бронзовой эпохи

Российские и нидерландские ученые, исследуя образец меха из дольмена эпохи ранней бронзы, открытого еще в конце XIX века у станицы Царской на Северо-Западном Кавказе, установили, что кавказская знать в конце IV носила верхнюю одежду из меха сусликов, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

Ученые исследователи образец меха с погребального одеяния представителя кавказской знати эпохи ранней бронзы.

Для определения вида животного исследователи применили современный морфологический и изотопный анализы, которые позволили определить структуру питания животного, вероятную среду его обитания, а также вид животного. Затем ученые провели сравнительный анализ образцов меха из дольмена и двух групп шерсти современных животных из коллекции Зоологического института РАН. В результате было установлено, что в дольмене был найден образец меха небольшого грызуна, вероятнее всего, суслика, говорится в сообщении.

По словам хранителя археологической коллекции института Наталии Шишлиной, согласно результатам радиоуглеродного датирования образца мехового одеяния, оно было изготовлено приблизительно между 31 и 30 веками до н.э., то есть, около пяти тысяч лет назад. Это делает образец меха самым древним из сохранившихся в Восточной Европе и на Кавказе, отметила ученый.

"Выбор меха суслика кажется довольно неожиданным, учитывая признаки высокого общественного статуса погребенного в дольмене у станицы Царская и широкий ассортимент доступных на Северо-Западном Кавказе дорогих и престижных, по нашим представлениям, мехов. Вместе с тем, это говорит о том, что даже в такой традиционной области культуры, как одежда, нельзя полагаться на современную систему ценностей. То, что сейчас выглядит как дешевый меховой плащ, в контексте другой культуры может восприниматься как мантия", - отмечает в свою очередь руководитель проекта института Виктор Трифонов.

По словам исследователей, на изготовление мехового плаща ушло 25-30 шкурок суслика, исследования подшерстка показали, что сохранился природный желтоватый окрас меха, а шкурки заготовили в самый подходящий для этого весенний период.