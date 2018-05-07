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Психологи: Увлечение соцсетями негативно сказывается на женской самооценке

Психологи: Увлечение соцсетями негативно сказывается на женской самооценке
05:06 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Девушки, которые дольше оставались в соцсетях, больше стремились к похудению.

Психолог Мартин Графф (Martin Graff) с коллегами из Университета Южного Уэльса провел небольшое исследование, которое показало, что девушки, уделяющие много внимания соцсетям, признают худобу привлекательной и стремятся к ней. О результатах он рассказал на научной конференции в Ноттингеме.

В его эксперименте участвовала сотня студенток. Они разделились на четыре группы — согласно времени, проводимому в социальных сетях (учитывались Facebook, Instagram и Pinterest). В первую группу попали девушки, тратившие на них меньше 30 минут в день, далее этот показатель увеличивался на полчаса. Так, респонденты четвертой группы проводили в соцсетях больше полутора часов в день.

Участницы отвечали на вопросы анкеты, которая измеряла три показателя: степень согласия с образом "идеального тела", который популяризируется в обществе, степень обеспокоенности тем, как другие люди воспринимают их собственное тело, и мотивация к похудению. Уровень объективации определялся благодаря оценке, которую студентки давали заявлениям вроде "худые девушки — более привлекательные".

Исследователи обнаружили, что участницы, которые проводили в соцсетях более часа в день, получили наивысшие показатели во всех трех категориях.

Мартин Графф прокомментировал:

"Мы продемонстрировали, что частое посещение сервисов, где люди выкладывают собственные фотографии для сравнения с другими, связано с нездоровым отношением к телу и тому, какие усилия для этого необходимы".

В прошлом году исследователи из Гарварда и Университета Вермонта представили алгоритм, способный выявить депрессию на ранней стадии по фото в Instagram.

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Все по теме:

Новости науки, Девушки, Похудение, Психология, Соцсети.
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