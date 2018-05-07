Ученые исследовали гробницу Тутанхамона и не нашли там тайных комнат

Ученые провели сканирование гробницы Тутанхамона и не обнаружили в ней никаких признаков наличия тайных комнат или скрытых помещений. Об этом заявил секретарь Верховного Совета Древностей Египта доктор Мустафа Вазири на Четвертой Международной конференции, посвященной Тутанхамону.

"С высокой степенью уверенности заключено, что предположения о наличии тайных комнат или коридоров в гробнице Тутанхамона нельзя подтвердить с помощью данных радаров", - заявил Франческо Порселли из Политехнического университета Турина, который проводил исследования.

Ранее сообщалось, что министр по делам древностей Египта дал предварительное разрешение на использование радара для исследований в Долине Царей для того, чтобы проверить теорию, согласно которой гробница Нефертити находится в усыпальнице фараона Тутанхамона.

Позже ученые с помощью радиолокационного сканирования обнаружили в гробнице Тутанхамона как минимум две скрытые комнаты, в которых находятся металлические предметы и предметы "органического происхождения".

В 2016 году инженеры из National Geographic провели сканирование еще раз, но не нашли следов тайных комнат. Чтобы поставить точку, в феврале 2018 исследование провела третья группа ученых, на этот раз из Политехнического университета Турина.

Предположение о том, что захоронение Нефертити находится в гробнице Тутанхамона, выдвинул британский археолог Николас Ривз в августе прошлого года. Ривз проанализировал сделанные в высоком разрешении снимки гробницы фараона, которые были сделаны испанскими исследователями и специалистами по визуализации из проекта Factum Arte в 2014 году.

По мнению Ривза, тщательный анализ снимков позволяет предположить наличие двух замурованных проходов, ведущих к месту захоронения легендарной красавицы древности.

Если его гипотеза окажется верной, это может стать самым значительным открытием в египтологии с 1922 года, когда экспедиция во главе с британским археологом Говардом Картером обнаружила нетронутую гробницу Тутанхамона.

Тутанхамон правил в Древнем Египте в XIV веке до нашей эры. Он взошел на престол в возрасте 10 лет и умер спустя 9 лет. Царица Нефертити была "главной женой" фараона Эхнатона, отца Тутанхамона. Согласно некоторым теориям, она может являться матерью молодого правителя.