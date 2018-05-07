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Новости: Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
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Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря

"Пустые" Свитки Мертвого моря
17:45 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: На одном из свитков записан текст одного из псалмов в неизвестной вариации.

Ученые заявили о том, что свитки Мертвого моря, которые считались пустыми до этого, на самом деле покрыты невидимым текстом. Так, на них были обнаружены записи правил служения в храме и один из псалмов в более древней, неизвестной историкам вариации. Открытие было сделано благодаря тому, что один из исследователей заметил на свитке букву.

"Как правило, историки работают с этими свитками, уже обработанными и очищенными от грязи. Те обрывки папируса, с которыми мне повезло работать, никогда не чистили и даже не притрагивались к ним. Когда я увидел первый фрагмент, я заметил на нем едва заметную букву и понял, что в них скрывается что-то интересное", — рассказал Орен Эйблман из Министерства по делам древностей Израиля.

В ходе исследования ученые изучили обрывки папирусов и небольшие фрагменты бумаги, найденной в одиннадцатой Кумранской пещере, которые раньше считались абсолютно пустыми и не содержащими в себе никакой информации.

Эйблман предположил, что со временем текст со свитков мог исчезнуть в результате разрушения чернил под действием сил природы или небрежного обращения со свитками после их открытия. Он проверил эту идею, просветив часть необработанных обрывков, хранившихся в запасниках музея, при помощи источника инфракрасных лучей.

Практически сразу ему удалось обнаружить множество надписей на "пустых" свитках, и раскрыть несколько любопытных деталей, касающихся знаменитого храмового свитка, самой длинной рукописи из пещеры Кумран, и некоторых других религиозных текстов.

В частности, ему удалось найти еще один фрагмент храмового свитка, чье существование указало на то, что в пещере хранилось сразу три копии этого документа, а также часть свитка с псалмами времен второго храма, который был записан в несколько иной версии по сравнению с современными вариантами Псалтыря.

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Новости науки, "Пустые" Свитки Мертвого моря, Свитки Мертвого моря, Тайные свитки, Текст, Ученые.
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