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Новости: В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
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В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет

Гробница
22:39 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Впечатляющая находка была совершена во время строительства детского сада.

В китайском городе Чунцин на территории района Фулин археологи обнаружили гробницу, относящуюся к периоду династии Восточная Хань, начавшемуся в 25 году и продлившемуся до 220 года нашей эры. Внутри гробницы, возраст которой оценивается в 1 800 лет, были найдены статуэтки и монеты, а также некоторые керамические изделия.

Имперей Хань правила династия Лю. По данным историков, она просуществовала дольше любой другой империи в китайской истории, а ее институты послужили образцом для всех последующих династий. Археологи предполагают, что найденная гробница была построена для некоего состоятельного человека, жившего в те времена. Впрочем, пока что специалисты не готовы с уверенностью ответить на вопрос, кем именно был этот человек и каким был его социальный статус.

Как сообщается, находка была совершена во время строительства детского сада.

Недавно в еще одном регионе Китая были обнаружены другие захоронения, появившееся в те же годы, но имеющие совершенно другую историю.

Речь идет о 18 могилах гуннов, найденных специалистами из Китайской академии общественных наук на территории центральной провинции Хэнань. В те времена гунны странствовали по этим местам и, как утверждают современные историки, имели репутацию наиболее "устрашающих" из всех варваров. Захоронения внутри оказались выложены из кирпича, что не позволило отнести их к классическим могильникам Великой Китайской равнины.

Ранее в провинции Сычуань на юго-востоке Китая были обнаружены тысячи ценных предметов, оказавшихся на дне реки Миньцзян во времена крестьянского восстания, ознаменовавшего закат династии Мин. А в апреле этого года палеонтологи заявили о находке, относящейся к значительно более раннему периоду истории Земли — речь идет о пяти яйцах динозавров, обнаруженных в одной из южных провинций Китая.

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Новости науки, Археологи, Восточная Хань, Гробница, Китай, Находка.
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