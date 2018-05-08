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Ученые побороли ожирение у мышей, удалив всего лишь один фермент

Мышь
06:25 Сегодня Телеграф
www.techcult.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Сейчас команда университета изучает возможность использования фермента для лечения онкологических заболеваний.

В ходе исследований, проведенных командой ученых Копенгагенского университета, удалось выяснить, что генетическое удаление всего лишь одного фермента у мышей лишает их возможности в дальнейшем набирать вес даже при поедании калорийной пищи.

Ученые назвали этот фермент NAMPT. Как и у животных, так и у людей он отвечает за процессы, связанные с ожирением. Было обнаружено, что находясь в жировой ткани, он усиливает метаболические процессы во многих иных тканях, что способствует накоплению жира в организме.

Чтобы понять механизм его работы, исследователи вывели мышей, лишенных фермента NAMPT в своей жировой ткани. Когда эти подопытные мыши получали пищу с высоким содержанием жиров, они не толстели. Одновременно с ними мыши с NAMPT благополучно набирали вес.

Данное исследование несомненно заслуживает самого пристального внимания, но, к сожалению, о применении его результатов в медицине пока говорить преждевременно. Как установили ученые, NAMPT может накапливаться в различных органах и тканях, в результате чего появляется риск возникновения опасных побочных эффектов. 

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Все по теме:

Новости науки, NAMPT, Биология, Мышь, Ожирение.
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