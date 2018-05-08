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Археологи обнаружили более 90 гробниц возрастом почти две тысячи лет

Гробницы
11:56 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Гробницы относятся к эпохе династии Восточная Хань.

Археологи обнаружили в китайской провинции Сычуань более 90 гробниц. По мнению исследователей, они относятся к эпохе династии Восточная Хань (22-220 год нашей эры).

Кроме того, ученые обнаружили также множество артефактов и изделия из фарфора, серебра, железа и глины.

Отмечается, что раскопки проводились с июля 2017 года по март 2018. Исследования в этом регионе были инициированы, поскольку в скором времени в нем должны начаться работы по строительству крупного комплекса зданий.

Археологи обнаружили около 400 предметов, которые используются в погребальных церемониях, а также изделия или фрагменты изделий из фарфора, серебра, железа и глины, среди которых глиняные горшки и посуда, топоры, фигурки людей и животных.

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Новости науки, Археологи, Восточная Хань, Гробницы, Китай, Раскопки.
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