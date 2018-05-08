Археологи обнаружили более 90 гробниц возрастом почти две тысячи лет

Археологи обнаружили в китайской провинции Сычуань более 90 гробниц. По мнению исследователей, они относятся к эпохе династии Восточная Хань (22-220 год нашей эры).

Кроме того, ученые обнаружили также множество артефактов и изделия из фарфора, серебра, железа и глины.

Отмечается, что раскопки проводились с июля 2017 года по март 2018. Исследования в этом регионе были инициированы, поскольку в скором времени в нем должны начаться работы по строительству крупного комплекса зданий.

Археологи обнаружили около 400 предметов, которые используются в погребальных церемониях, а также изделия или фрагменты изделий из фарфора, серебра, железа и глины, среди которых глиняные горшки и посуда, топоры, фигурки людей и животных.