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Названы возможные причины пропажи весны в северных широтах

Весна в северных широтах
15:19 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Переход между временами года стал гораздо более резким.

Люди, проживающие в северных широтах, два года подряд замечают, что после холодов наступает сразу жара и, наоборот, после жаркого периода наступает сразу холодный — нет того плавного изменения сезонов, как было раньше.

Так, в некоторых странах, например, в Британии, в апреле шел снег, а уже в первых числах мая температура поднялась до 28°С. Таким образом, сезон ветровок так и не настал: все резко сняли зимние курточки и одели рубашки.

Эксперты затрудняются ответить, с чем связаны подобные изменения. Существуют лишь некоторые предположения. Так, проблема может быть связана с началом нового термоядерного солнечного цикла или изменением состава атмосферы, в результате чего парниковый эффект только усугубился.

Не исключено также, что перепады температур происходят из-за реакций в ядре нашей планеты. Именно ядро в большей мере греет нашу землю, а не солнце.

Еще одна теория: в Солнечную систему могло войти новое небесное тело, к примеру, бурый карлик — звезда-близнец Солнца. Он может скрываться за Солнцем и при этом излучать немалые порции вещества.

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Новости науки, Весна, Весна в северных широтах, Исчезновение, Причина, Пропажа весны, Северные широты.
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