Геронтологи объяснили почему людям зрелого возраста труднее сконцентрироваться

Геронтологи обнаружили процесс, объясняющий, почему в стрессовых ситуациях людям зрелого возраста труднее сконцентрироваться на работе, чем молодым. Этот механизм связан с работой голубого пятна (locus coeruleus) — региона мозга, который участвует в физиологической реакции на стресс и тревогу и помогает фокусироваться на задаче. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

В первую группу участников экспериментов вошли 28 людей в возрасте от 18 до 34 лет, во вторую — 24 человека 55-75 лет. Добровольцам показывали фотографии попарно: на одной было здание, на другой — небольшой объект. В каждой паре одна фотография была четкой и подсвечивалась, а вторая оставалась размытой: задание заключалось в том, чтобы быстро определять подсвеченное изображение. Перед некоторыми этапами работы участников предупреждали, что в конце они могут получить слабый удар электрошокером, а в остальных случаях уточняли, что удар волонтерам не угрожает.

Во время опыта мозг добровольцев обследовали методом магнитно-резонансной томографии. Также ученые фиксировали степень эмоционального возбуждения участников, измеряя расширение их зрачков: они значительно расширялись во время этапов эксперимента, которые могли закончиться ударом током.

Исследователи наблюдали, как ведет себя парагиппокампальная область мест (parahippocampal place area, РРА) в мозге добровольцев. Этот регион активизируется, когда человек изучает места, пригодные для проживания: например, географические карты или изображения зданий. У молодых участников опыта угроза усиливала активность этой зоны при виде ярких и четких фотографий домов. При изучении размытых картинок PPA оставалась пассивной, не «вклиниваясь» в связи между голубым пятном и фронтопариетальной сетью мозга, отвечающей за направленное внимание. Это позволяло молодым людям не отвлекаться на неважную информацию (размытые изображения).

У волонтеров из старшей группы в ожидании шока активность фронтопариетальной сети падала, а PPA оставалась активна вне зависимости от типа изображений. Ученые связали это с возрастным ослаблением голубого пятна: у людей старше 55 лет оно уже не так активно контролировало работу мозга во время стресса, как в молодости.

Результаты работы помогут в исследованиях ранней стадии болезни Альцгеймера. Известно, что голубое пятно — одна из первых зон мозга, где начинают появляться нейрофибриллярные клубки, скопления белка, характерные для этого заболевания.