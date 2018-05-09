Ученые в космосе обнаружили сверхмассивную черную дыру

Группа исследователей, работающих с радиотелескопом под названием VLA, обнаружила вторую сверхмассивную черную дыру в галактике Лебедь А, представляющей собой первую радиогалактику в истории астрономии. С конца прошлого века предполагалось, что в этой галактике присутствует лишь один подобный объект.

Галактика Лебедь А является самым мощным внегалактическим источником радиоизлучения в созвездии Лебедя. Именно это позволило данную галактику обнаружить — она расположена на расстоянии около 600 миллионов световых лет от Земли и с такой дистанции в оптическом диапазоне не видна, но ее радиоизлучение зафиксировать удалось уже давно. Именно Лебедь А стал первым космическим объектом, заставившим, наряду с «обычными» галактиками выделить радиогалактики как отдельный тип.

Ранее уже было известно, что основным источником радиоизлучения, позволяющего обнаружить галактики на огромном расстоянии являются сверхмощные квазары — яркие объекты, в которых находится сверхмассивная черная дыра. Однако до сих пор специалисты догадывались лишь об одной такой черной дыре в центре Лебедя А.

Изучая данные, полученные телескопом VLA после его обновления в 2012 году, специалисты обнаружили объект, на более старых снимках отсутствовавший. Специалисты обнаружили две пары «хвостов», теоретически представляющих собой пучки сверхгорячей материи, движущейся на околосветовых скоростях и являющиеся результатом «деятельности» черных дыр. По словам экспертов, это позволяет предположить, что и сверхмассивных черных дыр в галактике Лебедь А находится две, причем вторая расположена в полутора тысячах световых лет от той, которая была обнаружена в семидесятых годах прошлого века.

Исследователи рассчитывают, что полученные ими данные позволят, в том числе, ответить на некоторые вопросы, касающиеся природы квазаров. Научная работа, посвященная открытию, опубликована в издании Astrophysical Journal.