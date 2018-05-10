Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина выиграла у России еще одно дело в Гааге
Украина выиграла у России еще одно дело в Гааге
Новости: США готовят дополнительные санкции против Ирана
США готовят дополнительные санкции против Ирана
Новости: "Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
Новости: Изобретатели сканера для определения рака кожи получили премию Дайсона
Изобретатели сканера для определения рака кожи получили премию Дайсона
X

Изобретатели сканера для определения рака кожи получили премию Дайсона

Ученые
05:15 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Молодые ученые, работающие в Университете МакМастера, смогли изобрести прибор, позволяющий диагностировать рак кожи на ранних стадиях.

С помощью изобретенного прибора можно спасти тысячи жизней людей. Рак кожи – одна из наиболее распространенных форм смертельной опухоли.

Прибор является портативным, достаточно недорогим и позволяет определение меланомы, как называется специфическая форма рака кожи.

На ранних стадиях возникновение заболевания ранее трудно подвергалось диагностике. Для этого медики прибегали только к визуальному осмотру или к биопсии. Однако, у многих из них для установления правильного диагноза элементарно не хватало знаний при первом случае. А при втором – денег у пациента.

Известно, что нагревание больных клеток происходит быстрее, в сравнении со здоровыми. Этот фактор и был положен в основу изобретения.

Молодые аспиранты изобрели детектор, который содержит 16 термисторов, способных к точному отслеживанию температур. Его размещают на подозрительные участки кожи, и он создает температурную карту, с помощью которой можно обнаружить появление ракового образования на ранней стадии.

Прибор признан настолько перспективным, что команда разработчиков, помимо основного приза, получила также бонус в размере 40 тысяч долларов для дальнейших исследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Наука, Премия Дайсона, Рак, Рак кожи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Применение грубой силы показало ученым новый вид фотогальванического эффекта Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии Названы возможные причины пропажи весны в северных широтах

Последние новости

В здание телеканала "Интер" бросили "коктейль Молотова" Медики рассказали, что делать, если сводит ноги судорогой Потрясающие женщины, которые родились мужчинами (Фото)
Сегодня читают
01 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
02 "Шахтер" - победитель Кубка Украины
03 Москва отреагировала на новые санкции США
04 Ученые в космосе обнаружили сверхмассивную черную дыру
05 Волкер сравнил аннексию Крыма с оккупацией стран Балтии
Новости сегодня
06:20 Смейтесь больше: утренние анекдоты 10 мая
05:59 Нойер уже не сыграет за "Баварию"
05:44 Надежда Мейхер показала своих детей
04:50 Германия разрешит определенной категории беженцев воссоединиться с семьями
04:30 Продукты, которые помогут очистить ваш организм
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон прокомментировал выход США с ядерного соглашения
Макрон прокомментировал выход США с ядерного соглашения
Новости: Forbes назвал самых влиятельных людей в мире
Forbes назвал самых влиятельных людей в мире
Новости: Порошенко и Туск договорились провести юбилейный Саммит Украина-ЕС
Порошенко и Туск договорились провести юбилейный Саммит Украина-ЕС
Новости: Научные факты о Солнце, о которых не все знают
Научные факты о Солнце, о которых не все знают
Добавить комментарий
0