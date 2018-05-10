Изобретатели сканера для определения рака кожи получили премию Дайсона

С помощью изобретенного прибора можно спасти тысячи жизней людей. Рак кожи – одна из наиболее распространенных форм смертельной опухоли.

Прибор является портативным, достаточно недорогим и позволяет определение меланомы, как называется специфическая форма рака кожи.

На ранних стадиях возникновение заболевания ранее трудно подвергалось диагностике. Для этого медики прибегали только к визуальному осмотру или к биопсии. Однако, у многих из них для установления правильного диагноза элементарно не хватало знаний при первом случае. А при втором – денег у пациента.

Известно, что нагревание больных клеток происходит быстрее, в сравнении со здоровыми. Этот фактор и был положен в основу изобретения.

Молодые аспиранты изобрели детектор, который содержит 16 термисторов, способных к точному отслеживанию температур. Его размещают на подозрительные участки кожи, и он создает температурную карту, с помощью которой можно обнаружить появление ракового образования на ранней стадии.

Прибор признан настолько перспективным, что команда разработчиков, помимо основного приза, получила также бонус в размере 40 тысяч долларов для дальнейших исследований.