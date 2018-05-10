До появления Луны у Земли было множество нестабильных спутников

Астрономы заявили о том, что до появления Луны Земля должна была пережить несколько катастроф, которые стали причиной образования множества неустойчивых и короткоживущих спутников.

Наиболее вероятной гипотезой появления Луны является импактная, согласно которой Земля столкнулась с другой протопланетой, а спутник появился из вещества обоих тел, выброшенных на орбиту. Вероятно, что подобных столкновений в жизни молодой планеты было много.

В ходе исследования ученые смоделировали ударное образование множества "протоспутников" и их гравитационное взаимодействие с планетой и друг с другом. Расчеты показали, что такие хаотические взаимодействия приводят к слиянию их в более крупные тела, а затем — либо к выбросу за пределы околоземной орбиты, либо к окончательному падению на поверхность планеты.

По мнению исследователей, падение спутников могло в значительной мере сказаться на геологии Земли, несмотря на то, что следы самых значительных столкновений, которые происходили почти четыре миллиарда лет назад, давно уничтожены изменениями в литосфере. Однако моделирование столкновений показало, что они должны были повлиять на скорость вращения планеты.

Кроме того, их следы могут обнаруживаться в неоднородности состава земной коры: например, небольшие различия в содержании изотопов, которые сохранились вплоть до настоящего времени.