В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ

Группа археологов из Университета Каира обнаружила в некрополе Саккара гробницу одного из самых успешных военачальников времен правления фараона Рамзеса ІІ, генерала Великой армии по имени Иврия.

Находка позволит пролить свет на историю Нового царства в Египте.

"Эта гробница, по всей видимости, строилась и во времена Сети I, и Рамзеса II. Мы еще не завершили ее раскопки, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам огромное количество артефактов, свидетельствующих о крайне высоком социальном статусе упокоенного в ней человека и его семьи", — заявила Ола эль-Агизи из Университета Каира.

В гробнице покоится генерал Великой армии, Высокий стюард владений Рамзеса ІІ. Его имя было обозначено на гробнице вместе с именем его сына Юппа и внука Хатиай. Военная карьера Иврия началась во времена царствования Сети І и достигла высочайших возможных позиций при правлении Рамзеса ІІ.

Упоминание имен сына и внука военачальника на гробнице может свидетельствовать о том, что это семейная усыпальница. Но подтвердить это утверждение ученым пока не удалось.