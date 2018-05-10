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Новости: В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
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В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ

Гробница военачальника времен Рамзеса ІІ
14:41 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Возраст захоронения оценивается в 3,5 тысячи лет.

Группа археологов из Университета Каира обнаружила в некрополе Саккара гробницу одного из самых успешных военачальников времен правления фараона Рамзеса ІІ, генерала Великой армии по имени Иврия.

Находка позволит пролить свет на историю Нового царства в Египте.

"Эта гробница, по всей видимости, строилась и во времена Сети I, и Рамзеса II. Мы еще не завершили ее раскопки, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам огромное количество артефактов, свидетельствующих о крайне высоком социальном статусе упокоенного в ней человека и его семьи", — заявила Ола эль-Агизи из Университета Каира.

В гробнице покоится генерал Великой армии, Высокий стюард владений Рамзеса ІІ. Его имя было обозначено на гробнице вместе с именем его сына Юппа и внука Хатиай. Военная карьера Иврия началась во времена царствования Сети І и достигла высочайших возможных позиций при правлении Рамзеса ІІ.

Упоминание имен сына и внука военачальника на гробнице может свидетельствовать о том, что это семейная усыпальница. Но подтвердить это утверждение ученым пока не удалось.

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Новости науки, Археологи, Гробница, Египет, Захоронения, Рамзес II.
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