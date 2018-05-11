Доступ к архивам всегда был ограничен, даже сегодня внутрь допускаются только официальные лица Ватикана и ученые.

Секретные архивы Ватикана, которые были основаны еще в 1611 году Папой Павлом V, являются сверхбезопасным хранилищем для самых старинных и ценных документов Церкви. Доступ к архивам всегда был ограничен, даже сегодня внутрь допускаются только официальные лица Ватикана и ученые. Причем в архив Ватикана можно попасть только с рекомендательным письмом, и пускают туда всего пару человек в год. Более того, ученым необходимо точно указать, какие документы им нужны… И это при том, они даже не знают точно, что находится внутри архивов. И такая ситуация вызывает множество кривотолков. Сегодня существует, как минимум 10 теорий о том, что скрывает Ватикан в своих архивах.